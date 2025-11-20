Фото: Нацполиция

Полицейские Никопольщины эвакуировали раненую во время российской атаки женщину. Это происходило во время российской атаки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло 17 ноября. Правоохранители во время патрулирования услышали звук русского дрона, а затем раздался взрыв. В результате 48-летняя жительница получила осколочные ранения. Местные жители наложили турникет еще до приезда правоохранителей.

Полицейские оперативно эвакуировали женщину и передали врачам.

"Просим граждан быть внимательными на дорогах. Если вы видите служебный автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, пожалуйста, отдавайте предпочтение в движении. Экипаж может направляться к человеку, нуждающемуся в неотложной помощи. Помним: от этого может зависеть чья-то жизнь", - призвали в полиции.

Напомним, ранее в поселке Малокатериновка Запорожской области объявили обязательную эвакуацию . Такие мероприятия были введены в связи со значительным ухудшением ситуации и активизацией боевых действий.