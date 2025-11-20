17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 19:35

На Днепропетровщине правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом русского дрона

20 ноября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
Полицейские Никопольщины эвакуировали раненую во время российской атаки женщину. Это происходило во время российской атаки

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло 17 ноября. Правоохранители во время патрулирования услышали звук русского дрона, а затем раздался взрыв. В результате 48-летняя жительница получила осколочные ранения. Местные жители наложили турникет еще до приезда правоохранителей.

Полицейские оперативно эвакуировали женщину и передали врачам.

"Просим граждан быть внимательными на дорогах. Если вы видите служебный автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, пожалуйста, отдавайте предпочтение в движении. Экипаж может направляться к человеку, нуждающемуся в неотложной помощи. Помним: от этого может зависеть чья-то жизнь", - призвали в полиции.

Напомним, ранее в поселке Малокатериновка Запорожской области объявили обязательную эвакуацию . Такие мероприятия были введены в связи со значительным ухудшением ситуации и активизацией боевых действий.

эвакуация обстрел Днепропетровская область
В Тернополе количество погибших возросло до 26, ранены 93 человека после утренней атаки
19 ноября 2025, 21:20
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе": готовится подозрение для загадочного Али Бабы
20 ноября 2025, 20:41
Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному
20 ноября 2025, 20:14
Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот
20 ноября 2025, 20:08
Bitcoin и Ethereum продолжают стремительное падение: что происходит с криптой
20 ноября 2025, 20:04
В Украине от осложнений гриппа и ОРВИ уже умерли 71 человек – ЦОЗ
20 ноября 2025, 19:47
На Днепропетровщине поезд насмерть сбил человека
20 ноября 2025, 19:40
У Трампа прописали для Украины условия на которых заключать перемирие
20 ноября 2025, 19:39
Зеленский может объявить виновным в кризисе Давида Арахамию: лишить руководства фракцией и ввести санкции
20 ноября 2025, 19:25
Нардеп Мокан отказался от встречи с Зеленским – ожидал кадровых решений
20 ноября 2025, 19:12
