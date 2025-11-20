Фото: Нацполіція

Поліцейські Нікопольщини евакуювали поранену під час російської атаки жінку. Це відбувалось під час російської атаки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось 17 листопада. Правоохоронці під час патрулювання почули звук російського дрону, а згодом пролунав вибух. Внаслідок цього 48-річна жителька отримала осколкові поранення. Місцеві жителі наклали їй турнікет ще до приїзду правоохоронців.

Поліцейські оперативно евакуювали жінку та передали її лікарям.

"Просимо громадян бути уважними на дорогах. Якщо ви бачите службовий автомобіль поліції з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами, будь ласка, надавайте перевагу в русі. Екіпаж може прямувати до людини, яка потребує невідкладної допомоги. Пам’ятаймо: від цього може залежати чиєсь життя", – закликали у поліції.

Нагадаємо, раніше в селищі Малокатеринівка Запорізької області оголосили обов'язкову евакуацію. Такі заходи запровадили у зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій.