18 листопада 2025, 08:34

Російські дрони пошкодили будівлі Суспільного та Українського радіо у Дніпрі

18 листопада 2025, 08:34
Фото: Суспільне Дніпро
У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських безпілотників 18 листопада пошкоджені будівлі редакцій Суспільного Дніпро та Українського радіо

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджені дах і перекриття будівлі, вибиті вікна та двері.

На момент атаки співробітників у приміщенні не було, тому люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські військові спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали дві людини: 59-річну жінку та 67-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли декілька пожеж.

