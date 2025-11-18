Російські дрони пошкодили будівлі Суспільного та Українського радіо у Дніпрі
У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських безпілотників 18 листопада пошкоджені будівлі редакцій Суспільного Дніпро та Українського радіо
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджені дах і перекриття будівлі, вибиті вікна та двері.
На момент атаки співробітників у приміщенні не було, тому люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі 18 листопада російські військові спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали дві людини: 59-річну жінку та 67-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли декілька пожеж.
РФ атакувала Україну чотирма "Іскандерами" та 114 дронами: є влучання на 15 локаціяхВсі новини »
18 листопада 2025, 08:54Росіяни атакували дронами Городню на Чернігівщині: виникли пожежі, загинули дві жінки
18 листопада 2025, 08:47Масовані обстріли Дніпра: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів
18 листопада 2025, 07:38
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Електронні цигарки vs Галущенко. Що потрібно знати про очищення від корупції
18 листопада 2025, 10:50"Міндічгейт" у владі: Зеленському радять звільнити Єрмака – УП
18 листопада 2025, 10:41На Миколаївщині знешкодили ще одну міну поблизу місця, де підірвався трактор
18 листопада 2025, 10:31На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: серед чотирьох постраждалих – дитина
18 листопада 2025, 10:20Фасував і продавав психотропи: у Рівному затримали наркодилера
18 листопада 2025, 10:13РФ вдарила по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
18 листопада 2025, 09:58На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка: поліція встановлює особу загиблого
18 листопада 2025, 09:47Російські удари по Харківщині: загинула дівчина, постраждали 11 людей
18 листопада 2025, 09:44На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
18 листопада 2025, 09:28У Києві затримали чоловіка, який за $25 тис. "працевлаштовував" до спецслужби
18 листопада 2025, 09:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »