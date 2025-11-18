Массированные обстрелы Днепра: "Укрзализныця" сообщает о задержке поездов

Иллюстративное фото: из открытых источников

"Укрзализныця" сообщила о задержке движения пассажирских поездов из-за массированных ударов врага по городу Днепр в ночь на 18 ноября

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает RegioNews.

По данным компании, с задержкой около 2,5 часов отправились поезда:

31 Запорожье – Перемышль,

119 Днепр – Холм,

пригородный поезд 6044 Пятихатки – Днепр.

Пассажиры и бригады поездов во время атаки находились в укрытии на вокзале и не пострадали.

Взрывная волна повредила несколько окон в вагонах и на вокзале. Из-за частичного обесточивания региона "Укрзализныця" задействовала резервные тепловозы.

Движение уже полностью восстановлено, задержки контролируются и постепенно сокращаются, отметили в компании.

Напомним, в ночь на 17 ноября и в течение дня российские войска неоднократно обстреляли Никопольский район, применив артиллерию и ударные FPV-дроны. Интенсивнее всего атаки пришлись на Никополь, а также Покровскую, Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. В результате обстрелов погибли двое жителей. Число пострадавших увеличилось до трех.