07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 07:38

Массированные обстрелы Днепра: "Укрзализныця" сообщает о задержке поездов

18 ноября 2025, 07:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Укрзализныця" сообщила о задержке движения пассажирских поездов из-за массированных ударов врага по городу Днепр в ночь на 18 ноября

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает RegioNews.

По данным компании, с задержкой около 2,5 часов отправились поезда:

  • 31 Запорожье – Перемышль,
  • 119 Днепр – Холм,
  • пригородный поезд 6044 Пятихатки – Днепр.

Пассажиры и бригады поездов во время атаки находились в укрытии на вокзале и не пострадали.

Взрывная волна повредила несколько окон в вагонах и на вокзале. Из-за частичного обесточивания региона "Укрзализныця" задействовала резервные тепловозы.

Движение уже полностью восстановлено, задержки контролируются и постепенно сокращаются, отметили в компании.

Напомним, в ночь на 17 ноября и в течение дня российские войска неоднократно обстреляли Никопольский район, применив артиллерию и ударные FPV-дроны. Интенсивнее всего атаки пришлись на Никополь, а также Покровскую, Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. В результате обстрелов погибли двое жителей. Число пострадавших увеличилось до трех.

Днепр обстрелы УЗ задержка поездов российская армия пассажиры война
