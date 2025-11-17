Из-за боевых действий на Днепропетровщине отменены и задержаны несколько поездов
Сегодня, 17 ноября, из-за боевых действий в Днепропетровской области, временно не будут курсировать некоторые поезда
Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци", передает RegioNews.
В частности, приостановлено движение рейсов:
- №6272 Синельниково-1 – Павлоград-1;
- №6277 Павлоград-1 – Синельниково-1.
Для пассажиров доступны альтернативные маршруты:
- №6280 Синельниково-1 – Павлоград-1;
- №6291 Павлоград-1 – Синельниково-1.
Кроме того, поезд №6008 Вольногорск – Пятихатки – Днепр следует с задержкой около 30 минут.
Время движения поездов может изменяться в зависимости от ситуации. Рекомендуется следить за объявлениями на станциях и вокзалах.
Напомним, ночью 17 ноября русская армия атаковала Павлоградский и Никопольский районы. В результате удара повреждено транспортное предприятие. К счастью, погибших или пострадавших нет.
