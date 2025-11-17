Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 16 ноября, около 22:30 российские военные попали в беспилотник по Днепровскому району Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Россияне сбросили взрывчатку на автомобиль "скорой", прибывший по вызову. В результате атаки пострадал фельдшер и водитель.

Повреждены два автомобиля скорой помощи.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине, попадание зафиксировано рядом с жилыми домами.