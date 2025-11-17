Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Оккупанты беспилотниками атаковали Юрьевскую громаду Павлоградского района. В результате удара повреждено транспортное предприятие.

Также россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Под прицелом был райцентр, Марганецкая и Покровская громады.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Чиновник добавил, что в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два беспилотника.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине, попадание зафиксировано рядом с жилыми домами.