07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
07:49  17 листопада
На Прикарпатті розшукали туристів з Києва, які заблукали поблизу Говерли
18:18  16 листопада
Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області
17 листопада 2025, 08:28

Через бойові дії на Дніпропетровщині скасовано та затримано низку поїздів

17 листопада 2025, 08:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 17 листопада, через бойові дії у Дніпропетровській області, тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди

Про повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зокрема, призупинено рух рейсів:

  • №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;
  • №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Для пасажирів доступні альтернативні маршрути:

  • №6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;
  • №6291 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Крім того, поїзд №6008 Вільногірськ – П'ятихатки – Дніпро прямує із затримкою близько 30 хвилин.

Час руху поїздів може змінюватися залежно від ситуації. Рекомендується уважно стежити за оголошеннями на станціях та вокзалах.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російська армія атакувала Павлоградський та Нікопольський райони. Внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство. На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

