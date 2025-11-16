Враг обстрелял три района Днепропетровщины: повреждены дома, есть пострадавший

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Павлоград, Синельниковщину и Никопольщину. Есть повреждение инфраструктуры, пострадал мужчина

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По его словам, защитники сбили в Днепропетровской области 10 вражеских беспилотников.

В Синельниковском районе в Васильковской общине разрушен частный дом, еще четыре существенно повреждены. Пострадали автомобили, два гаража и два хозяйственных постройки. В Синельниково возник пожар, повреждена местная инфраструктура.

В Николаевской общине из-за вечерних атак повреждена территория предприятия, затронуло жилые дома и линию электропередач.

В Павлограде пострадал 51-летний мужчина, произошел пожар, значительно повреждена инфраструктура.

На Никопольщине агрессор обстреливал территорию артиллерией и FPV-дронами. Под удар попали Никополь и Марганецкая община; повреждено учебное заведение и несколько жилых домов.

Фото из Никопольщины

Напомним, российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на юге Одесщины. Ночью 16 ноября оккупанты снова атаковали регион ударными беспилотниками. Обломками и взрывными волнами были повреждены энергетические объекты, в том числе солнечная электростанция.