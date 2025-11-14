Украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск на Харьковщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 8-й полк ССО.

Как отмечается, во время разведки группа бойцов обнаружила противника в одном из построек. Враг имел превосходящие силы и укрепленные огневые позиции.

На видео – кадры из центра Купянска, где украинские воины ведут стрелковые бои с врагом.

Как сообщалось, россияне оккупировали еще один населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Степная Новоселовка Купянского района.