Украинские спецназовцы показали, как зачищают Купянск на Харьковщине
Силы специальных операций обнародовали видеодействие операторов 8-го отдельного полка ССО в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 8-й полк ССО.
Как отмечается, во время разведки группа бойцов обнаружила противника в одном из построек. Враг имел превосходящие силы и укрепленные огневые позиции.
На видео – кадры из центра Купянска, где украинские воины ведут стрелковые бои с врагом.
Как сообщалось, россияне оккупировали еще один населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Степная Новоселовка Купянского района.
11 ноября 2025
Обещают "работу рядом с домом": как россияне на оккупированных территориях заманивают украинцев в армию РФ
07 августа 2025
