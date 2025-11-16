13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
17:56  15 листопада
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 09:15

Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий

16 листопада 2025, 09:15
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Павлоград, Синельниківщину та Нікопольщину. Є пошкодження інфраструктури, постраждав чоловік

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За його словами, оборонці збили на Дніпропетровщині 10 ворожих безпілотників.

Так, у Синельниківському районі у Васильківській громаді зруйновано приватний будинок, ще чотири суттєво пошкоджені. Постраждали автомобілі, два гаражі та дві господарські споруди. У Синельниковому виникла пожежа, ушкоджена місцева інфраструктура.

У Миколаївській громаді через вечірні атаки пошкоджено територію підприємства, зачеплено житлові будинки та лінію електропередач.

У Павлограді постраждав 51-річний чоловік, сталася пожежа, значно пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині агресор обстрілював територію артилерією та FPV-дронами. Під удар потрапили Нікополь і Марганецька громада; пошкоджено навчальний заклад та кілька житлових будинків.

Фото з Нікопольщини

Нагадаємо, російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини. Вночі 16 листопада окупанти знову атакували регіон ударними безпілотниками. Уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область руйнування російська армія постраждалий
Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині
14 листопада 2025, 21:59
У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
14 листопада 2025, 17:49
У Києві показали фото і відео пошкоджень Посольства Азербайджану від "Іскандера"
14 листопада 2025, 13:16
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
16 листопада 2025, 13:13
Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
16 листопада 2025, 12:24
На Сумщині ворог атакував житловий сектор: ліквідовано масштабну пожежу
16 листопада 2025, 11:49
Історична угода з Францією: Зеленський обіцяє посилення авіації та ППО
16 листопада 2025, 11:07
Одещина під атакою: вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах енергетики
16 листопада 2025, 10:38
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА
16 листопада 2025, 10:16
Криза на Банковій: чи запускається новий політичний сценарій
16 листопада 2025, 09:50
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
16 листопада 2025, 09:39
Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію
16 листопада 2025, 08:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Всі блоги »