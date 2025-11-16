Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Павлоград, Синельниківщину та Нікопольщину. Є пошкодження інфраструктури, постраждав чоловік

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

За його словами, оборонці збили на Дніпропетровщині 10 ворожих безпілотників.

Так, у Синельниківському районі у Васильківській громаді зруйновано приватний будинок, ще чотири суттєво пошкоджені. Постраждали автомобілі, два гаражі та дві господарські споруди. У Синельниковому виникла пожежа, ушкоджена місцева інфраструктура.

У Миколаївській громаді через вечірні атаки пошкоджено територію підприємства, зачеплено житлові будинки та лінію електропередач.

У Павлограді постраждав 51-річний чоловік, сталася пожежа, значно пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині агресор обстрілював територію артилерією та FPV-дронами. Під удар потрапили Нікополь і Марганецька громада; пошкоджено навчальний заклад та кілька житлових будинків.

Фото з Нікопольщини

Нагадаємо, російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини. Вночі 16 листопада окупанти знову атакували регіон ударними безпілотниками. Уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.