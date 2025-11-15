14:21  15 листопада
15 листопада 2025, 17:25

Ліків може не стати: росіяни знову знищили склад одного з найбільших фармдистрибʼюторів України

15 листопада 2025, 17:25
Російські війська вдарили по складу одного з двох найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів країни — компанії «Оптіма-Фарм» — у Дніпрі

Про це повідомили ЕП у компанії, передає RegioNews.

За попередніми даними, склад повністю знищений, але серед працівників немає постраждалих. Розмір збитків поки не визначено. Знищений об’єкт забезпечував поставки медикаментів до південних областей України.

Це вже третя атака росіян на інфраструктуру "Оптіма-Фарм".

25 жовтня у Києві окупанти зруйнували складський комплекс та офіс компанії. Тоді збитки оцінили приблизно у 100 млн доларів, а Україна втратила близько 20% місячного запасу ліків.

28 серпня ракета РФ знову влучила у фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм" у столиці.

Системні удари РФ по медичній логістиці створюють додаткові ризики для доступності ліків у регіонах, особливо тих, що межують із зоною бойових дій.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

