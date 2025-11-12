Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре

Иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуроры доказали вину нацгвардейца, который во время службы в Днепре открыл стрельбу по своим коллегам. Верховный Суд подтвердил приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла ночью 27 января 2022 года.

Военнослужащий срочной службы, находясь в составе охраны территории оборонного предприятия в Днепре, похитил оружие и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли четыре военнослужащих и работница предприятия, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

После совершенного он скрылся с оружием и военным имуществом, но был задержан правоохранителями.

Нацгвардейец осужден за:

умышленное убийство и покушение на убийство нескольких человек;

угон оружия;

дезертирство;

нарушение уставных правил взаимоотношений и караульной службы;

незаконное обращение с оружием.

