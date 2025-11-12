11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 11:49

Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре

12 ноября 2025, 11:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуроры доказали вину нацгвардейца, который во время службы в Днепре открыл стрельбу по своим коллегам. Верховный Суд подтвердил приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла ночью 27 января 2022 года.

Военнослужащий срочной службы, находясь в составе охраны территории оборонного предприятия в Днепре, похитил оружие и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли четыре военнослужащих и работница предприятия, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

После совершенного он скрылся с оружием и военным имуществом, но был задержан правоохранителями.

Нацгвардейец осужден за:

  • умышленное убийство и покушение на убийство нескольких человек;
  • угон оружия;
  • дезертирство;
  • нарушение уставных правил взаимоотношений и караульной службы;
  • незаконное обращение с оружием.

Напомним, ДБР сообщило о подозрении четырём военнослужащим из Киевщины, отказавшимся выполнить боевой приказ. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Верховный суд Днепр расстрел предприятие решение пожизненное работник военнослужащие нацгвардеец
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
В Винницкой области будут судить чиновников ВСУ за растрату средств на закупках
12 ноября 2025, 08:28
В Днепре осудили корректировщика: передавал координаты нефтебазы
11 ноября 2025, 16:25
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Все блоги »