Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
Прокуроры доказали вину нацгвардейца, который во время службы в Днепре открыл стрельбу по своим коллегам. Верховный Суд подтвердил приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Трагедия произошла ночью 27 января 2022 года.
Военнослужащий срочной службы, находясь в составе охраны территории оборонного предприятия в Днепре, похитил оружие и открыл стрельбу.
В результате нападения погибли четыре военнослужащих и работница предприятия, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.
После совершенного он скрылся с оружием и военным имуществом, но был задержан правоохранителями.
Нацгвардейец осужден за:
- умышленное убийство и покушение на убийство нескольких человек;
- угон оружия;
- дезертирство;
- нарушение уставных правил взаимоотношений и караульной службы;
- незаконное обращение с оружием.
Напомним, ДБР сообщило о подозрении четырём военнослужащим из Киевщины, отказавшимся выполнить боевой приказ. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.