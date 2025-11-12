Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по группе из семи человек. Среди них – чиновники регионального подразделения командования Сил логистики ВСУ (включая его руководителя) и директора нескольких частных компаний

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, в конце 2022 года фигуранты наладили поставки двухъярусных армейских коек, не соответствовавших установленным техническим характеристикам. Без проведения тендера они заключили договор на закупку 1 400 таких коек по цене, значительно превышающей рыночную стоимость.

Ущерб госбюджету в результате этих действий составил более 2,7 млн грн. В ходе расследования часть нанесенного ущерба была возмещена.

Сейчас уголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ. Правоохранители провели 12 обысков в служебных помещениях, офисах и местах жительства чиновников.