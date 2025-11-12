12:50  12 листопада
12 листопада 2025, 11:49

Довічне ув'язнення: суд залишив без змін вирок військовому за розстріл колег у Дніпрі

12 листопада 2025, 11:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокурори довели вину нацгвардійця, який під час служби в Дніпрі відкрив стрілянину по своїх колегах. Верховний Суд підтвердив вирок попередніх інстанцій – довічне ув'язнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, трагедія сталасявночі 27 січня 2022 року.

Військовослужбовець строкової служби, перебуваючи у складі варти з охорони території оборонного підприємства в Дніпрі, викрав зброю та відкрив стрілянину.

Внаслідок нападу загинули чотири військовослужбовці та працівниця підприємства, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після скоєного він утік зі зброєю та військовим майном, але був затриманий правоохоронцями.

Нацгвардійця засуджено за:

  • умисне вбивство та замах на вбивство кількох осіб;
  • викрадення зброї;
  • дезертирство;
  • порушення статутних правил взаємовідносин та вартової служби;
  • незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям із Київщини, які відмовились виконати бойовий наказ. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

