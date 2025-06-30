Четверо военнослужащих из Киевщины будут судить за неисполнение боевого приказа

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий. В отличие от своих совершивших приказ собратьев эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству.

"Все четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу", - говорится в сообщении.

Военнослужащим грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области будут судить двух офицеров ВСУ, которые скрыли самоубийство военного.