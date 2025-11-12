11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
12 ноября 2025, 11:45

Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян

12 ноября 2025, 11:45
Иллюстративное фото
Галицкий районный суд города Львова признал мужчину виновным в государственной измене и оправдании военной агрессии РФ. Стало известно, какой он получил приговор

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В частности, в 2017 году Оболонский районный суд Киева приговорил его к 5 годам лишения свободы за грабеж. В октябре 2021-го обвиняемый уволил условно-досрочно. Весной 2022 года он через окно залез в чужую квартиру во Львове и похитил оттуда куртку и два пуфика.

Осенью 2022 года мужчину мобилизовали. Уже в январе 2023 г. он смертельно ранил человека и попал под стражу. Летом того же года он получил приговор о похищении имущества из квартиры: пять лет лишения свободы.

Осенью 2023 года, когда он отбывал наказание, с мобильного телефона заходил в запретную российскую соцсеть и ругал посты в поддержку российской агрессии. Известно, по меньшей мере, десять случаев, когда заключенный поддерживал российскую пропаганду.

Поскольку он сам был за решеткой, он убедил жену сфотографировать объекты. По его просьбе ФСБ РФ послала 2649 гривен на транспортные расходы и приобретение подержанного телефона для фотофиксации, а также 650 гривен заключенного на таблетки.

Его жена под психологическим давлением согласилась, но снимать объекты она не стала. Она впоследствии поехала в милицию и сообщила о связи осужденного мужчины с российскими спецслужбами.

На суде мужчина признал, что ругал пророссийские посты, но отрицал государственную измену. Он давал сбивчивые объяснения, которые сводились к тому, что он хотел получить деньги путем обмана. Хотя подтвердил, что действительно просил жену поехать по адресам, где находятся электроподстанции. Но в то же время суд говорил, что говорил жене, что никуда ехать не нужно и фотографии никому не собирался передавать.

Наконец мужчину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ организовывал поджоги во Львовской и Волынской областях. Его деятельность была направлена на квартиры, где проживают украинские военные и семьи, по заданию российских спецслужб.

