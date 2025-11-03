08:38  03 ноября
03 ноября 2025, 11:05

В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт

03 ноября 2025, 11:05
Иллюстративное фото
Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области утвердил соглашение о признании виновности по делу о пособничестве террористическому акту. Стало известно, как наказали мужчину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что раньше у мужчины уже были проблемы с законом. Он отбывал 3-летнее наказание за воровство. В 2024 году он уволился, и уже летом этого года его завербовал представитель РФ через мессенджер. Тогда ему предложили за денежное вознаграждение изготовить самодельное устройство.

Муж получил 250 долларов на кошелек для криптовалюты, чтобы купить все необходимое. Далее по инструкции куратора он изготовил взрывное устройство в домашних условиях. Взрывное устройство находится на улице по указанным координатам. Оттуда сверток забрали двое других соучастников преступления и хранили в каком-то гараже.

10 июля устройство взорвалось, но, к счастью, тяжелых последствий не последовало. Мужчина признал вину и заключил сделку. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.

