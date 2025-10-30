В Харькове участник захвата ОГА в 2014 году готовил теракт по заказу россиян
Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержали агента ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Злоумышленник – местный безработный, ранее судимый за участие в попытках захвата Харьковской ОГА в 2014 году (5 лет с испытательным сроком 3 года). Именно во время испытательного срока его завербовал сотрудник ФСБ и перевел в режим ожидания. Осенью этого года оккупанты через мессенджер "активировали" агента и поручили изготовить взрывчатку.
Во время обысков правоохранители изъяли недоделанное взрывное устройство, комплектующие к нему и телефон с доказательствами связи с оккупантами.
Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц). Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
