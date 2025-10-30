Фото: СБУ

Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержали агента ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленник – местный безработный, ранее судимый за участие в попытках захвата Харьковской ОГА в 2014 году (5 лет с испытательным сроком 3 года). Именно во время испытательного срока его завербовал сотрудник ФСБ и перевел в режим ожидания. Осенью этого года оккупанты через мессенджер "активировали" агента и поручили изготовить взрывчатку.

Во время обысков правоохранители изъяли недоделанное взрывное устройство, комплектующие к нему и телефон с доказательствами связи с оккупантами.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц). Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Напомним, ранее в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.