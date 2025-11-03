16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 21:35

Робив теракт на замовлення РФ і постраждав сам: на Дніпропетровщині судили агента РФ

03 листопада 2025, 21:35
Ілюстративне фото
Вільногірський міський суд Дніпропетровської області визнав місцевого жителя винним у готуванні до терористичного акту і замаху на виготовлення вибухового пристрою. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року чоловік отримав повідомлення у месенджері. Йому запропонували винагороду за виготовлення вибухового пристрою. Він погодився зробити це та влаштувати теракт за гроші.

Для цього він поїхав у місто Верхівцеве. На відстані на відстані 500 метрів вздовж залізничної колії у схованці знайшов пакет із компонентами для вибухового пристрою. Пакет він довіз у Вільногірськ (там, де він проживав), і докупив все необхідне.

Кураторка надала йому детальний план. 24 лютого чоловік поєднував мобільний телефон з виведеними дротами, вибухову речовину, шприц і електрозапалювач. Проте через необережність стався вибух і він постраждав сам. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження обличчя, грудної клітини та обох кистей.

Він підписав угоду про визнання винуватості. Суд присудив йому 6 років і 1 місяць позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити новий теракт у Харкові. У прифронтовому місті затримали агента ФСБ, який готував саморобну вибухівку та збирався її підірвати.

теракт агент рф суд Дніпро
