Вільногірський міський суд Дніпропетровської області визнав місцевого жителя винним у готуванні до терористичного акту і замаху на виготовлення вибухового пристрою. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року чоловік отримав повідомлення у месенджері. Йому запропонували винагороду за виготовлення вибухового пристрою. Він погодився зробити це та влаштувати теракт за гроші.

Для цього він поїхав у місто Верхівцеве. На відстані на відстані 500 метрів вздовж залізничної колії у схованці знайшов пакет із компонентами для вибухового пристрою. Пакет він довіз у Вільногірськ (там, де він проживав), і докупив все необхідне.

Кураторка надала йому детальний план. 24 лютого чоловік поєднував мобільний телефон з виведеними дротами, вибухову речовину, шприц і електрозапалювач. Проте через необережність стався вибух і він постраждав сам. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження обличчя, грудної клітини та обох кистей.

Він підписав угоду про визнання винуватості. Суд присудив йому 6 років і 1 місяць позбавлення волі без конфіскації майна.

