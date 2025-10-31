16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 15:15

Сохраняли дома статуэтку с Путиным: в Днепре задержали агентов РФ, корректировавших удары россиян по энергетическим объектам

31 октября 2025, 15:15
Фото: СБУ
В Днепре задержаны агенты РФ, корректировавшие воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Днепра. Среди них был предатель, являвшийся фанатом российского диктатора

Об этом сообщает СБУ, передает Regionews.

По словам правоохранителей, наведением ударов по областному центру занимались водители-напарники логистической компании, доставлявшие грузы для местных предприятий. Во время рейсов они фотографировали и обозначали на картах объекты, питающие дома, школы, детсады и больницы города. Все данные они передавали в мессенджере куратору.

Известно, что один из них россияне завербовали еще до полномасштабной войны. Тогда он осуществлял грузовые перевозки в Белгородскую область. Осенью с ним связался куратор и поручил корректировать удары по Днепру. К заданию он привлек своего коллегу-водителя. Задержаны агенты по местам жительства в Днепре.

"Во время обысков, кроме доказательств работы на ФСБ, у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецназа воздушно-десантных войск России и статуэтку с изображением путина", - рассказали в СБУ.

В настоящее время агенты РФ находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, агент РФ организовывал поджоги во Львовской и Волынской областях. Его деятельность была направлена на квартиры, где проживают украинские военные и семьи, по заданию российских спецслужб.

агент рф Днепр СБУ
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
