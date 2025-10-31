Фото: СБУ

В Днепре задержаны агенты РФ, корректировавшие воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Днепра. Среди них был предатель, являвшийся фанатом российского диктатора

Об этом сообщает СБУ, передает Regionews.

По словам правоохранителей, наведением ударов по областному центру занимались водители-напарники логистической компании, доставлявшие грузы для местных предприятий. Во время рейсов они фотографировали и обозначали на картах объекты, питающие дома, школы, детсады и больницы города. Все данные они передавали в мессенджере куратору.

Известно, что один из них россияне завербовали еще до полномасштабной войны. Тогда он осуществлял грузовые перевозки в Белгородскую область. Осенью с ним связался куратор и поручил корректировать удары по Днепру. К заданию он привлек своего коллегу-водителя. Задержаны агенты по местам жительства в Днепре.

"Во время обысков, кроме доказательств работы на ФСБ, у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецназа воздушно-десантных войск России и статуэтку с изображением путина", - рассказали в СБУ.

В настоящее время агенты РФ находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

