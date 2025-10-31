16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:15

Зберігали вдома статуетку з Путіним: у Дніпрі затримали агентів РФ, які коригували удари росіян по енергетичних об'єктах

31 жовтня 2025, 15:15
Фото: СБУ
У Дніпрі затримали агентів РФ, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра. Серед них був зрадник, який був фанатом російського диктатора

Про це повідомляє СБУ, передає Regionews.

За словами правоохоронців, наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств. Під час рейсів вони фотографували та позначали на картах об'єкти, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні міста. Всі дані вони передавали в месенджері куратору.

Відомо, що одного з них росіяни завербували ще до повномасштабної війни. Тоді він здійснював вантажні перевезення до Білгородської області. Восени з ним зв'язався куратор та доручив коригувати удари по Дніпру. До завдання він залучив свого колегу-водія. Затримали агентів за місцями проживання в Дніпрі.

"Під час обшуків, крім доказів роботи на фсб, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ рф та статуетку із зображенням путіна", - розповіли в СБУ.

Зараз агенти РФ перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

агент рф Дніпро СБУ
31 жовтня 2025
07 серпня 2025
