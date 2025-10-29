Фото: Офис Генерального прокурора

Иностранец распространял несанкционированную информацию о Силах обороны Украины в условиях военного положения, за что ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно следствию, мужчина прибыл в Украину в январе 2024 года и сначала работал инструктором для украинских военнослужащих в Николаеве, а позже – в одном из пограничных отрядов.

В конце сентября 2024 он прекратил преподавательскую деятельность и переехал в Одессу, где наладил контакт с представителем российской спецслужбы и согласился передавать сведения военного характера за деньги.

Среди зафиксированных фактов – передача в мае 2025 координат дислокации украинских подразделений, фотографий учебных объектов и информации о военнослужащих, что позволяла их идентифицировать.

Задержан гражданин Великобритании

Анализ переписки подтвердил, что он выполнял другие задачи в пользу спецслужб РФ, в частности, собирал сведения об объектах в Одессе, вел переговоры о возможном использовании взрывчатки и пытался наладить доступ к командованию подразделений. За одну из таких задач он получил 6000 долларов США.

Сегодня суд, по ходатайству прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Досудебное расследование продолжается, его проводят следователи СБУ по оперативному сопровождению подразделений контрразведки.

