Фото: Відомо

В соцсетях показали кадры по ДТП в Днепре. Авария произошла ночью на улице Исполкомовской

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что автомобиль сбил переходящего дорогу мужчину. Об обстоятельствах аварии пока ничего неизвестно. После аварии очевидцы сразу вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Медики на месте осмотрели потерпевшего и оказали ему помощь. Предварительно, жизни мужчины ничего не угрожает. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства ДТП.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.