У соцмережах показали кадри з ДТП у Дніпрі. Аварія сталась вночі на вулиці Виконкомівській

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що автомобіль збив чоловіка, який переходив дорогу. Про обставини аварії наразі ще нічого невідомо. Після аварії очевидці одразу викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Медики на місці оглянули потерпілого та надали йому допомогу. Попередньо, життю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці будуть встановлювати обставини ДТП.

Нагадаємо, на Черкащині трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. Близько 18:00 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.