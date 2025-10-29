13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 14:25

У Дніпрі водій збив пішохода: правоохоронці з'ясовують обставини аварії

29 жовтня 2025, 14:25
Фото: Відомо
У соцмережах показали кадри з ДТП у Дніпрі. Аварія сталась вночі на вулиці Виконкомівській

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що автомобіль збив чоловіка, який переходив дорогу. Про обставини аварії наразі ще нічого невідомо. Після аварії очевидці одразу викликали швидку допомогу та правоохоронців.

Медики на місці оглянули потерпілого та надали йому допомогу. Попередньо, життю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці будуть встановлювати обставини ДТП.

Нагадаємо, на Черкащині трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. Близько 18:00 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.

27 жовтня 2025
16 жовтня 2025
15 жовтня 2025
09 жовтня 2025
