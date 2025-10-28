Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині суд визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що жінка виховує трьох дітей. Вона працювала у продуктовому магазині в селі Орловщина Дніпропетровської області. В період з грудня 2022 року вона була учасницею телеграм-групи, яка маскувалася під місцевий паблік. За її словами, вона читала там так звану "альтернативну інформацію".

У травні та червні 2023 року вона написала у чат-бот цієї групи про перевезення військової техніки – танків на сідлових тягачах, а також про розвантаження із фур мінометів "Васильок". При цьому на суді вона визнала частину лише частково, заявивши, що вона не збиралась інформувати росіян.

За словами жінки, вона нібито не знала, що цей телеграм-канал пов'язаний з представниками РФ. При цьому з переписки зрозуміло, що вона ініціативно шукала спілкування саме з метою поширення інформації про ЗСУ і не була тільки пасивним читачем.

Її засудили до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судили вороджого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.