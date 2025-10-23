16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 18:57

Российские беспилотники атаковали два района Днепропетровщины: повреждены частные дома, детсад и агрофирма

23 октября 2025, 18:57
фото: Днепропетровская ОВА
В течение суток российские оккупанты осуществили серию ударов по Днепропетровской области. Противник применял FPV-дроны и артиллерийские системы для обстрела мирных населенных пунктов

Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

Больше всего пострадала Никопольщина, которую враг атаковал неоднократно в течение дня. Под огнем оказались райцентр и три громады – Покровская, Мировская и Красногригорьевская. В результате обстрелов получили повреждения три многоэтажных дома и четыре частных дома.

Снаряды попали в детский сад, бассейн, магазин, агропредприятие и хозяйственные постройки. Также пострадали гараж и автомобиль. Кроме гражданских объектов противник повредил критическую инфраструктуру: линию электропередач и газопровод.

Последствия обстрелов в Никопольском районе

В Павлоградском районе русская армия применила беспилотники. Удары дронов нанесли ущерб объектам инфраструктуры. На Синельниковщине вражеский БпЛА атаковал Маломихайловскую громаду. Из-за попадания полностью выгорел частный дом.

Криворожский район также потерпел вражеские удары. Противник направил беспилотники на Грушевскую и Зеленодольскую громады. В результате атак повреждены автозаправочная станция и легковой автомобиль.

Поврежденные дома

По предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения. Пострадавшие также не зафиксированы. На местах обстрелов работают специализированные службы, оценивающие масштабы нанесенного ущерба.

Напомним, ранее сообщалось о гибели съемочной группы телеканала FREEДОМ в Краматорске, когда российский дрон "Ланцет" попал во время выполнения редакционного задания. Теперь появились новые подробности трагедии, проливающие свет на обстоятельства атаки и ее последствия.

