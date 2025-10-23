Российские беспилотники атаковали два района Днепропетровщины: повреждены частные дома, детсад и агрофирма
В течение суток российские оккупанты осуществили серию ударов по Днепропетровской области. Противник применял FPV-дроны и артиллерийские системы для обстрела мирных населенных пунктов
Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
Больше всего пострадала Никопольщина, которую враг атаковал неоднократно в течение дня. Под огнем оказались райцентр и три громады – Покровская, Мировская и Красногригорьевская. В результате обстрелов получили повреждения три многоэтажных дома и четыре частных дома.
Снаряды попали в детский сад, бассейн, магазин, агропредприятие и хозяйственные постройки. Также пострадали гараж и автомобиль. Кроме гражданских объектов противник повредил критическую инфраструктуру: линию электропередач и газопровод.
В Павлоградском районе русская армия применила беспилотники. Удары дронов нанесли ущерб объектам инфраструктуры. На Синельниковщине вражеский БпЛА атаковал Маломихайловскую громаду. Из-за попадания полностью выгорел частный дом.
Криворожский район также потерпел вражеские удары. Противник направил беспилотники на Грушевскую и Зеленодольскую громады. В результате атак повреждены автозаправочная станция и легковой автомобиль.
По предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения. Пострадавшие также не зафиксированы. На местах обстрелов работают специализированные службы, оценивающие масштабы нанесенного ущерба.
