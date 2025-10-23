фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом доби російські окупанти здійснили серію ударів по Дніпропетровській області. Противник застосовував FPV-дрони та артилерійські системи для обстрілу мирних населених пунктів

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

Найбільше постраждала Нікопольщина, яку ворог атакував неодноразово впродовж дня. Під вогнем опинилися райцентр та три громади – Покровська, Мирівська та Червоногригорівська. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень три багатоповерхові будинки та чотири приватні оселі.

Снаряди влучили в дитячий садок, басейн, магазин, агропідприємство та господарські споруди. Також постраждали гараж та автомобіль. Окрім цивільних об'єктів, противник пошкодив критичну інфраструктуру: лінію електропередач та газопровід.

Наслідки обстрілів у Нікопольському районі

У Павлоградському районі російська армія застосувала безпілотники. Удари дронів завдали шкоди об'єктам інфраструктури. На Синельниківщині ворожий БпЛА атакував Маломихайлівську громаду. Через влучання повністю вигорів приватний будинок.

Криворізький район також зазнав ворожих ударів. Противник скерував безпілотники на Грушівську та Зеленодольську громади. Внаслідок атак пошкоджено автозаправну станцію та легковий автомобіль.

Пошкоджені будинки

За попередніми даними, обійшлося без жертв серед цивільного населення. Постраждалих також не зафіксовано. На місцях обстрілів працюють спеціалізовані служби, які оцінюють масштаби завданих збитків.

