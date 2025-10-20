Фото: прокуратура

У Дніпрі жінка налагодила "бізнес" на чоловіках призовного віку. Вона пропонувала механізм "прописки" без перевірки даних військового обліку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Жителька Дніпра разом зі спільниками впливала на посадових осіб одного з відділів Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради для забезпечення незаконної зміни місця проживання військовозобов’язаних без перевірки наявності військово-облікових документів ТЦК та СП. Свої послуги вона оцінила в 1 000 доларів.

Затримали жінку під час передачі грошей. У неї вдома та у службових кабінетах одного з відділів департаменту міськради знайшли 4 500 доларів США та майже 30 тисяч гривень, шість мобільних телефонів, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатку та чорнові записи.

Зловмисниці повідомили про підозру. Слідство триває.

