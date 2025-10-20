15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
20 жовтня 2025, 17:35

У Дніпрі жінка "торгувала" пропискою для ухилянтів

20 жовтня 2025, 17:35
Фото: прокуратура
У Дніпрі жінка налагодила "бізнес" на чоловіках призовного віку. Вона пропонувала механізм "прописки" без перевірки даних військового обліку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Жителька Дніпра разом зі спільниками впливала на посадових осіб одного з відділів Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради для забезпечення незаконної зміни місця проживання військовозобов’язаних без перевірки наявності військово-облікових документів ТЦК та СП. Свої послуги вона оцінила в 1 000 доларів.

Затримали жінку під час передачі грошей. У неї вдома та у службових кабінетах одного з відділів департаменту міськради знайшли 4 500 доларів США та майже 30 тисяч гривень, шість мобільних телефонів, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатку та чорнові записи.

Зловмисниці повідомили про підозру. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі викрили чоловіка, який незаконно отримав відстрочку від військової служби. Як з'ясувалось, він купив підроблені медичні довідки та оформив з ними інвалідність.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
