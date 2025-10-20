Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини
У ніч на 20 жовтня противник атакував Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в Нікопольському районі зазнали пошкодження чотири приватні будинки, шість господарських споруд та лінія електропередач.
У Синельниківському районі через обстріл спалахнула пожежа в п'ятиповерховому будинку, яка розповсюдилася на магазини.
Також постраждав будинок культури.
Всі пожежі були оперативно ліквідовані, постраждалих немає.
Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. У цей час під землею перебувало 192 співробітника шахти. На щастя, ніхто не постраждав.