08:45  20 жовтня
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
20 жовтня 2025, 09:10

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини

20 жовтня 2025, 09:10
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У ніч на 20 жовтня противник атакував Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Нікопольському районі зазнали пошкодження чотири приватні будинки, шість господарських споруд та лінія електропередач.

У Синельниківському районі через обстріл спалахнула пожежа в п'ятиповерховому будинку, яка розповсюдилася на магазини.

Також постраждав будинок культури.

Всі пожежі були оперативно ліквідовані, постраждалих немає.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. У цей час під землею перебувало 192 співробітника шахти. На щастя, ніхто не постраждав.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Ірина Геращенко
