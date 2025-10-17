Массированная атака на Кривой Рог: ПВО сбила 22 дрона

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 17 октября российские войска массированно атаковали Кривой Рог беспилотниками типа "Шахед". В небе над городом и областью работала ПВО, сбившая 22 дрона, однако часть ударов все же достигла объектов инфраструктуры

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки на более чем 10 локациях возникли пожары, оперативно ликвидировавшие все экстренные службы.

Главное – обошлось без человеческих потерь. Осмотр территории и уточнение последствий атаки продолжаются.

Отмечается, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

В частности, без электричества остались села Авангард, Верабово, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района.

Энергетики работают над возобновлением снабжения. Из-за отключения линий временно не курсирует троллейбус на Мировское – для перевозки пассажиров направлен автобус.

Как известно, ночью в Кривом Роге раздалось более десяти взрывов.

Напомним, накануне в результате вражеских атак на Днепропетровщине погибли и ранены, а также повреждения жилых и коммерческих объектов. В частности, на Синельниковщине погибла 58-летняя женщина, а на Никопольщине пострадали четыре человека.