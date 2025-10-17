11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 09:15

Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони

17 жовтня 2025, 09:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 17 жовтня російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками типу "Шахед". У небі над містом та областю працювала ППО, яка збила 22 дрони, проте частина ударів все ж досягла об'єктів інфраструктури

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки на більш ніж 10 локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували всі екстрені служби.

Головне – обійшлося без людських втрат. Огляд території та уточнення наслідків атаки тривають.

Зазначається, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Зокрема, без електрики залишилися села Авангард, Верабове, Мирівське та 22 населених пункти Криворізького району.

Енергетики працюють над відновленням постачання. Через відключення ліній тимчасово не курсує тролейбус на Мирівське – для перевезення пасажирів направлено автобус.

Як відомо, вночі у Кривому Розі пролунало понад десять вибухів.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині є загиблі та поранені, а також пошкодження житлових і комерційних об’єктів. Зокрема, на Синельниківщині загинула 58-річна жінка, а на Нікопольщині постраждали четверо людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Дніпропетровська область Кривий Ріг ППО російська армія наслідки
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Харківщині – понад 3 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці
17 жовтня 2025, 12:35
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
17 жовтня 2025, 12:06
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
17 жовтня 2025, 11:54
Міжнародна підтримка: 44 дитини з Харківщини вирушили на відпочинок до Польщі
17 жовтня 2025, 11:41
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
17 жовтня 2025, 11:22
Нетверезий киянин заблокував дорогу та розбив скло автобуса: отримав понад 5 років тюрми
17 жовтня 2025, 10:52
70 ворожих дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО
17 жовтня 2025, 10:38
Будапештські переговори: чого очікувати Україні та світу
17 жовтня 2025, 10:13
В Україні ввели аварійні відключення світла: які області без електрики
17 жовтня 2025, 09:53
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »