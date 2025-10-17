Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 17 жовтня російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками типу "Шахед". У небі над містом та областю працювала ППО, яка збила 22 дрони, проте частина ударів все ж досягла об'єктів інфраструктури

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки на більш ніж 10 локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували всі екстрені служби.

Головне – обійшлося без людських втрат. Огляд території та уточнення наслідків атаки тривають.

Зазначається, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Зокрема, без електрики залишилися села Авангард, Верабове, Мирівське та 22 населених пункти Криворізького району.

Енергетики працюють над відновленням постачання. Через відключення ліній тимчасово не курсує тролейбус на Мирівське – для перевезення пасажирів направлено автобус.

Як відомо, вночі у Кривому Розі пролунало понад десять вибухів.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині є загиблі та поранені, а також пошкодження житлових і комерційних об’єктів. Зокрема, на Синельниківщині загинула 58-річна жінка, а на Нікопольщині постраждали четверо людей.