Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 17 октября

Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"

"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

03 октября 2025

По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта

Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...