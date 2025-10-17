09:41  17 октября
17 октября 2025, 08:56

Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 17 октября

17 октября 2025, 08:56
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны за последние сутки уничтожили 730 окупантов, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались целыми после предварительной атаки.

