Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 17 октября
Силы обороны за последние сутки уничтожили 730 окупантов, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались целыми после предварительной атаки.
