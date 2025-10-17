Во временно оккупированном Донецке взрывы и пожар после атаки дронов
В ночь на пятницу, 17 октября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы на фоне атаки беспилотников
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикующие видео с места событий, передает RegioNews.
Первые сообщения о появлении дронов появились около двух часов ночи.
Впоследствии в городе начались взрывы, после которых возник пожар – на опубликованных кадрах виден огонь и слышны звуки вторичных детонаций.
Напомним, на днях Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались целыми после предварительной атаки.
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Убил собаку из пистолета: в Ровенской области мужчине грозит 8 лет
17 октября 2025, 07:52Зеленский уже в Вашингтоне – готовится к встрече с Трампом
17 октября 2025, 07:37Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk
17 октября 2025, 07:04Кривой Рог атаковали "шахеды": в городе прозвучало более десяти взрывов
17 октября 2025, 06:46Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
17 октября 2025, 01:30Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
17 октября 2025, 00:50Певица Оля Полякова заявила, что хочет на Евровидение: артистка будет бороться за изменение правил
17 октября 2025, 00:30В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
16 октября 2025, 23:30В Польше резко упали цены на картофель: сколько платить за килограмм в Украине
16 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »