Во временно оккупированном Донецке взрывы и пожар после атаки дронов

Фото: соцсети

В ночь на пятницу, 17 октября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы на фоне атаки беспилотников

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикующие видео с места событий, передает RegioNews.

Первые сообщения о появлении дронов появились около двух часов ночи.

Впоследствии в городе начались взрывы, после которых возник пожар – на опубликованных кадрах виден огонь и слышны звуки вторичных детонаций.

Напомним, на днях Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались целыми после предварительной атаки.