16 октября 2025, 09:30

В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти

16 октября 2025, 09:30
Фото: Нацполиция
Авария произошла в среду на перекрестке улиц Передовой и Отечественной в Днепре. В соцсетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

15 октября в Днепре на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка. В местных Telegram-каналах сообщают, что ребенку предоставили первую помощь прямо на обочине.

Также опубликовали видео с камер Ситуационного центра. Здесь можно увидеть, что ребенок выбежал на проезжую часть внезапно, а водитель, вероятно, не успел затормозить.

Напомним, ранее на Фастовщине Volkswagen сбил 11-летнего мальчика , переходившего дорогу на пешеходном переходе.

