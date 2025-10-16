Фото: Нацполіція

Аварія сталась у середу на перехресті вулиць Передової та Вітчизняної в Дніпрі. У соцмережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

15 жовтня у Дніпрі на пішохідному переході автомобіль збив дитину. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що дитині надали першу допомогу прямо на узбіччі.

Також опублікували відео з камер Ситуаційного центру. Тут можна побачити, що дитина вибігла на проїзну частину раптово, а водій, ймовірно, не встиг загальмувати.

Нагадаємо, раніше на Фастівщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході.