У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
Аварія сталась у середу на перехресті вулиць Передової та Вітчизняної в Дніпрі. У соцмережах публікують кадри з місця подій
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
15 жовтня у Дніпрі на пішохідному переході автомобіль збив дитину. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що дитині надали першу допомогу прямо на узбіччі.
Також опублікували відео з камер Ситуаційного центру. Тут можна побачити, що дитина вибігла на проїзну частину раптово, а водій, ймовірно, не встиг загальмувати.
Нагадаємо, раніше на Фастівщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході.
