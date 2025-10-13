У двох областях запровадили екстрені відключення світла
Зранку 13 жовтня в Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення електроенергії
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
Як пояснили в компанії, такі "графіки без графіків" (графіки аварійних відключень, ГАВ) застосовуються у випадках, коли потрібно терміново збалансувати енергосистему.
Через це попередити споживачів заздалегідь неможливо. Відключення здійснюються за командою "Укренерго".
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.
