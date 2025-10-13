10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 08:57

На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка

13 жовтня 2025, 08:57
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У Самарівському районі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Соколове

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Primastar не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік.

Унаслідок аварії травмувалася жінка 1992 року народження, яку до прибуття рятувальників госпіталізували до лікарні.

Співробітники ДСНС провели комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліція розслідує ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса, а також його пасажири.

