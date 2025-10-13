На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
У Самарівському районі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Соколове
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Primastar не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік.
Унаслідок аварії травмувалася жінка 1992 року народження, яку до прибуття рятувальників госпіталізували до лікарні.
Співробітники ДСНС провели комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліція розслідує ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса, а також його пасажири.
