На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка

У Самарівському районі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Соколове

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Primastar не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік.

Унаслідок аварії травмувалася жінка 1992 року народження, яку до прибуття рятувальників госпіталізували до лікарні.

Співробітники ДСНС провели комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.





