В Днепропетровской области правоохранители ищут мужчину. Известно, что подозреваемый в убийстве скрывается от следствия

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что 29-летний Юрий Лихач подозревается в умышленном убийстве. С виду ему примерно 30 лет, имеет рост 175-180 сантиметров. Человек среднего телосложения, с темными волосами и голубыми глазами.

Правоохранители призывают, если вам известна любая информация о местонахождении Юрия Лихача, или вы видели его — сообщите по телефонам: (098) 319-99-51, (096) 198-75-20 или на спецлинию 102.

