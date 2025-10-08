11:57  08 октября
08 октября 2025, 19:55

В Днепропетровской области разыскивают убийцу, который убегает от следствия

08 октября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области правоохранители ищут мужчину. Известно, что подозреваемый в убийстве скрывается от следствия

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что 29-летний Юрий Лихач подозревается в умышленном убийстве. С виду ему примерно 30 лет, имеет рост 175-180 сантиметров. Человек среднего телосложения, с темными волосами и голубыми глазами.

Правоохранители призывают, если вам известна любая информация о местонахождении Юрия Лихача, или вы видели его — сообщите по телефонам: (098) 319-99-51, (096) 198-75-20 или на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению 15-летней девушки. Он заявил правоохранителям, что изнасиловал ее и убил, а тело бросил в колодец.

убийство розыск Днепропетровская область
