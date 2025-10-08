Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині правоохоронці шукають чоловіка. Відомо, що підозрюваний у вбивстві ховається від слідства

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що 29-річного Юрія Лихача підозрюють в умисному вбивстві. На вигляд йому приблизно 30 років, має зріст 175-180 сантиметрів. Чоловік середньої статури, з темним волоссям та блакитними очима.

Правоохоронці закликають, якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Юрія Лихача, або ж ви бачили його — повідомте за телефонами: (098) 319-99-51, (096) 198-75-20 або на спецлінію 102.

