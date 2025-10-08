На Дніпропетровщині розшукують вбивцю, який тікає від слідства
На Дніпропетровщині правоохоронці шукають чоловіка. Відомо, що підозрюваний у вбивстві ховається від слідства
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Зазначається, що 29-річного Юрія Лихача підозрюють в умисному вбивстві. На вигляд йому приблизно 30 років, має зріст 175-180 сантиметрів. Чоловік середньої статури, з темним волоссям та блакитними очима.
Правоохоронці закликають, якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Юрія Лихача, або ж ви бачили його — повідомте за телефонами: (098) 319-99-51, (096) 198-75-20 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали чоловіка, який може бути причетний до зникнення 15-річної дівчини. Він заявив правоохоронцям, що зґвалтував її та вбив, а тіло кинув у колодязь.
