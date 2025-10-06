Фото: ОВА

Россияне в очередной раз нанесли удар по Днепропетровщине. Повреждены частные дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, по Никопольщине россияне наносили удары с реактивной системы залпового огня "Град", артиллерией и беспилотниками. Всего за день было более трех десятков ударов.

Также под обстрелами были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Мировская общины. Повреждены четыре частных дома, линии электропередач. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, в ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибла семья из четырех человек, среди них - 15-летняя девочка. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.