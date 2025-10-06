12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 19:20

Россияне атаковали Днепропетровщину: более трех десятков ударов в день

06 октября 2025, 19:20
Фото: ОВА
Россияне в очередной раз нанесли удар по Днепропетровщине. Повреждены частные дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, по Никопольщине россияне наносили удары с реактивной системы залпового огня "Град", артиллерией и беспилотниками. Всего за день было более трех десятков ударов.

Также под обстрелами были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Мировская общины. Повреждены четыре частных дома, линии электропередач. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, в ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибла семья из четырех человек, среди них - 15-летняя девочка. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.

Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
06 октября 2025, 10:46
Оккупанты обстреляли Чернобаевку на Херсонщине: есть пострадавшие
06 октября 2025, 09:53
Россияне атаковали ночью энергообъект на Черниговщине: есть обесточивания
06 октября 2025, 09:27
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Кропивницком задержали мужчину, который зарезал двух человек
06 октября 2025, 20:52
Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепу Алексею Гончаренко
06 октября 2025, 20:37
В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
25 тысяч долларов за "путешествие": в Харьковской области разоблачили очередной канал для бегства за границу
06 октября 2025, 20:05
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
Хищение средств на автомобили для спасателей: в Киеве начали расследование
06 октября 2025, 19:40
В Киевской области 92-летняя женщина попала под колеса авто – детали инцидента
06 октября 2025, 19:38
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов
06 октября 2025, 19:26
В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек
06 октября 2025, 19:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
