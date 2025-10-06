12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 19:20

Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день

06 жовтня 2025, 19:20
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни вчергове завдали удар по Дніпропетровщині. Пошкоджені приватні будинки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, по Нікопольщині росіяни завдавали удари з реактивної системи залпового вогню "Град", артилерією та безпілотниками. Загалом за день було понад три десятки ударів.

Також під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені чотири приватні будинки, лінії електропередач. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинула сім'я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Дніпропетровська область
Російська армія атакувала село на Херсонщині: є загибла та постраждалі
06 жовтня 2025, 10:46
Окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: є постраждалі
06 жовтня 2025, 09:53
Росіяни атакували вночі енергооб'єкт на Чернігівщині: є знеструмлення
06 жовтня 2025, 09:27
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »