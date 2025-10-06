Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
Росіяни вчергове завдали удар по Дніпропетровщині. Пошкоджені приватні будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, по Нікопольщині росіяни завдавали удари з реактивної системи залпового вогню "Град", артилерією та безпілотниками. Загалом за день було понад три десятки ударів.
Також під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені чотири приватні будинки, лінії електропередач. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинула сім'я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.
