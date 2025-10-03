Фото: ДПСУ

Пограничники разоблачили очередную схему переправки мужчин в Румынию. Местный житель Черновицкой области через мессенджер предлагал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Организатор схемы на собственном авто повез клиентов в границу. Там стражи порядка остановили транспорт. Водитель пытался скрыться, однако правоохранители смогли задержать всех.

Впоследствии оказалось, что четверо жителей Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить организатору по 7,5 тысячи евро. Так стоила "услуга" перехода границы.

"Главный организатор схемы задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили пограничники.

