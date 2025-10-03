16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 18:29

"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию

03 октября 2025, 18:29
Читайте також українською мовою
Фото: ДПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили очередную схему переправки мужчин в Румынию. Местный житель Черновицкой области через мессенджер предлагал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Организатор схемы на собственном авто повез клиентов в границу. Там стражи порядка остановили транспорт. Водитель пытался скрыться, однако правоохранители смогли задержать всех.

Впоследствии оказалось, что четверо жителей Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить организатору по 7,5 тысячи евро. Так стоила "услуга" перехода границы.

"Главный организатор схемы задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили пограничники.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники пересечение границы уклонение от мобилизации
$20 000 за снятие с военного учета: заместитель Минюста задержан за коррупционную схему для уклонистов, – СБУ
03 октября 2025, 14:42
Фиктивные диагнозы и поддельные справки: на Львовщине врачи помогали уклонистам выехать за границу
03 октября 2025, 13:57
В Закарпатье задержали двух подозреваемых в переправке мужчины за 14 500 евро
30 сентября 2025, 19:37
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42
Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30
В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка
03 октября 2025, 18:24
Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57
В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента
03 октября 2025, 17:37
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI
03 октября 2025, 17:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »