"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
Пограничники разоблачили очередную схему переправки мужчин в Румынию. Местный житель Черновицкой области через мессенджер предлагал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Организатор схемы на собственном авто повез клиентов в границу. Там стражи порядка остановили транспорт. Водитель пытался скрыться, однако правоохранители смогли задержать всех.
Впоследствии оказалось, что четверо жителей Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить организатору по 7,5 тысячи евро. Так стоила "услуга" перехода границы.
"Главный организатор схемы задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили пограничники.
Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.