16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 18:29

"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії

03 жовтня 2025, 18:29
Фото: ДПСУ
Прикордонники викрили чергову схему переправлення чоловіків до Румунії. Місцевий житель Чернівецької області через месенджер пропонував переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Організатор схеми на власному авто повіз клієнтів до кордону. Там правоохоронці зупинили транспорт. Водій намагався втекти, проте правоохоронці змогли затримати всіх.

Згодом виявилось, що четверо жителів Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей повинні були заплатити організатору по 7,5 тисячі євро. Так коштувала "послуга" переходу кордону.

"Головного організатора схеми затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

прикордонники перетин кордону ухилення від мобілізації
