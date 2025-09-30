Фото: полиция Закарпатья

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В результате задержаны два местных жителя и их клиент – житель Днепра.

По данным следствия, 29 сентября пограничники остановили 45-летнего закарпатца и мужчину из Днепра. Установлено, что местный житель должен был принять у себя днепрянина, а затем провести его через лесную местность к границе для дальнейшего незаконного пересечения.

Правоохранители выяснили, что накануне жена днепрянина, находясь в Испании, заплатила 14 500 евро за его переправку. По прибытии в Ужгород мужчину встретил 47-летний житель села Турья Ремета. Он доставил "клиента" в Великий Березный и передал сообщнику, который должен был довести его до государственной границы.

В отношении жителя Днепра составлены административные материалы, а двое закарпатцев задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали группу, которая пыталась незаконно переправить шестерых призывников за 48 тыс. долларов. Следствие установило, что организатор координировал операцию через телеграмм-канал, а водитель выполнял его указания.