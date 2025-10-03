14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 14:42

$20 000 за снятие с военного учета: заместитель Минюста задержан за коррупционную схему для уклонистов, – СБУ

03 октября 2025, 14:42
Читайте також українською мовою
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя начальника одного из управлений Минюста, организовавшего коррупционную схему для помощи уклонистам от мобилизации. Чиновник предлагал за $20 000 содействие в снятии с военного учета на основании поддельных выводов о якобы «плохом» здоровье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, чиновник также обещал "решить вопрос" со снятием с розыска территориальных центров комплектования (ТЦК) в случае необходимости. Для реализации схемы он использовал личные связи в медицинских учреждениях и военкоматах Киева.

Правоохранители задержали чиновника "на горячем" – при получении части взятки за "списание" уклониста.

Задержанному сообщено о подозрении за:

  • ч. 3 статьи 15, ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (неоконченное покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 3 статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклонистам в подделке медсправок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коррупционная схема уклонение от мобилизации
Фиктивные диагнозы и поддельные справки: на Львовщине врачи помогали уклонистам выехать за границу
03 октября 2025, 13:57
На Волыни мужчины устроили бизнес на справках для уклонистов
02 октября 2025, 22:45
Превращал уклонистов в студентов: в Харькове разоблачили схему проректора вуза, который планировал бежать в РФ
02 октября 2025, 17:30
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 16:26
Одесситы могут получить до 190 000 грн компенсации за поврежденное жилье из-за наводнения: как оформить выплату
03 октября 2025, 16:26
Три года в яме с мусором: в Днепре спасают собаку, которую бросили хозяева
03 октября 2025, 16:15
Мобилизация в Украине повлекла за собой транспортный коллапс: когда ожидается пик дефицита водителей
03 октября 2025, 15:53
"Концерта не будет": в Киеве запретили выступление русскоязычных рэперов
03 октября 2025, 15:43
Вакансии в Харьковской области: кого ищут и сколько платят
03 октября 2025, 15:35
35 ракет и 60 дронов: "Нафтогаз" пострадал от самой большой атаки РФ с начала войны
03 октября 2025, 15:28
Украинцы 18-22 лет массово едут в Польшу: пограничники назвали рекордные цифры сентября
03 октября 2025, 15:15
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
03 октября 2025, 14:59
Зеленский снова собирает "Слуг народа" на встречу: что будут обсуждать
03 октября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »