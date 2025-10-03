Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя начальника одного из управлений Минюста, организовавшего коррупционную схему для помощи уклонистам от мобилизации. Чиновник предлагал за $20 000 содействие в снятии с военного учета на основании поддельных выводов о якобы «плохом» здоровье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, чиновник также обещал "решить вопрос" со снятием с розыска территориальных центров комплектования (ТЦК) в случае необходимости. Для реализации схемы он использовал личные связи в медицинских учреждениях и военкоматах Киева.

Правоохранители задержали чиновника "на горячем" – при получении части взятки за "списание" уклониста.

Задержанному сообщено о подозрении за:

ч. 3 статьи 15, ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (неоконченное покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 3 статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклонистам в подделке медсправок.