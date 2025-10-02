У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 30 вересня поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство в Індустріальному районі та залишили службовий автомобіль біля будинку заявників.

Після виконання завдання вони виявили пошкодження транспортного засобу: було підпалено решітку радіатора та бампер.

Оперативники кримінальної поліції встановили причетну особу, яку затримали.

1 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру.

Нагадаємо, у столиці 33-річний чоловік спалив два автомобілі у Шевченківському районі. За це він хотів заробити 1 200 доларів. Відомо, що у 2021 році чоловік з окупованого Криму переїхав на підконтрольну Україні територію.