10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 11:38

У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції

02 жовтня 2025, 11:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який підпалив службовий автомобіль правоохоронців

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 30 вересня поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство в Індустріальному районі та залишили службовий автомобіль біля будинку заявників.

Після виконання завдання вони виявили пошкодження транспортного засобу: було підпалено решітку радіатора та бампер.

Оперативники кримінальної поліції встановили причетну особу, яку затримали.

1 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру.

Нагадаємо, у столиці 33-річний чоловік спалив два автомобілі у Шевченківському районі. За це він хотів заробити 1 200 доларів. Відомо, що у 2021 році чоловік з окупованого Криму переїхав на підконтрольну Україні територію.

В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей
01 жовтня 2025, 20:15
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56
Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42
У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58
У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56
В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи
02 жовтня 2025, 10:49
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
02 жовтня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
