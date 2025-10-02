Фото: полиция

В Ивано-Франковске полицейские разоблачили 23-летнего местного жителя, поджегшего автомобиль по заказу россиян

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях полиция получила сообщение о возгорании авто Renault на одной из улиц города. Спасатели потушили пожар, а правоохранители выяснили, что легковушку подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, он нашел в телеграм-канале объявление о "подработке", где "куратор" из РФ предложил поджигать военные авто за деньги. Злоумышленник выбрал гражданский автомобиль, замаскировал его под военный и поджег ночью.

Парня задержали. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который по заказу сжег два автомобиля в Шевченковском районе. За это он хотел заработать 1200 долларов.