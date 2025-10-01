16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 21:20

В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу

01 октября 2025, 21:20
Фото: прокуратура
В столице 33-летний мужчина сжег два автомобиля в Шевченковском районе. За это он хотел заработать 1200 долларов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что в 2021 году мужчина из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную Украине территорию. В начале полномасштабной войны его мобилизовали, но затем он самовольно покинул службу. В последнее время работал курьером и искал подработки.

Он по заказу согласился поджечь автомобили, которые по внешним признакам могли бы принадлежать военнослужащим ВСУ. Для этого мужчина купил легковоспламеняющееся вещество, облил им машины и поджег.

Таким образом, он повредил два автомобиля камуфляжного цвета - Ford F-150 и Isuzu Trooper. Ущерб оценивается более чем в 850 тысяч гривен. Ему же обещали заплатить 1200 долларов, но денег он так и не дождался.

Известно, что этот мужчина ранее получил подозрение за поджог автомобиля офицера Национальной гвардии Украины, Героя Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Напомним, в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
01 октября 2025, 21:06
На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития
01 октября 2025, 20:51
Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"
01 октября 2025, 20:50
В Киевской области 55-летний чиновник присвоил почти 830 тыс. грн из местных бюджетов – ему грозит до 12 лет
01 октября 2025, 20:41
В Запорожье украинские военные уничтожили северокорейские САУ "Коксан"
01 октября 2025, 20:35
Кабмин четко определил сроки перевода военных: 72 часа на исполнение решения
01 октября 2025, 20:21
На Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей
01 октября 2025, 20:15
Враг атаковал три громады на Днепропетровщине: повреждены дома и хозяйственные постройки
01 октября 2025, 20:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
