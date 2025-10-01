Фото: прокуратура

В столице 33-летний мужчина сжег два автомобиля в Шевченковском районе. За это он хотел заработать 1200 долларов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что в 2021 году мужчина из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную Украине территорию. В начале полномасштабной войны его мобилизовали, но затем он самовольно покинул службу. В последнее время работал курьером и искал подработки.

Он по заказу согласился поджечь автомобили, которые по внешним признакам могли бы принадлежать военнослужащим ВСУ. Для этого мужчина купил легковоспламеняющееся вещество, облил им машины и поджег.

Таким образом, он повредил два автомобиля камуфляжного цвета - Ford F-150 и Isuzu Trooper. Ущерб оценивается более чем в 850 тысяч гривен. Ему же обещали заплатить 1200 долларов, но денег он так и не дождался.

Известно, что этот мужчина ранее получил подозрение за поджог автомобиля офицера Национальной гвардии Украины, Героя Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Напомним, в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.