13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 11:59

Півтори тижні у шлюбі: вдова загиблого під час атаки у Дніпрі розповіла про смерть коханого

01 жовтня 2025, 11:59
Фото: Відомо
Надвечір 30 вересня російська армія здійснила атаку дронами-"шахедами" на центр Дніпра. Загинув молодий чоловік, який лише півтори тижні тому одружився

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на сторінку його дружини Богдани у соцмережах, передає RegioNews.

Дівчина розповіла, що навіть не встигла оформити нові документи, як вже стала вдовою. У своєму дописі Богдана написала:

"Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували у п'ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами, як сильно я тебе кохаю."

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Одна людина загинула, а 12 дніпрян постраждали. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 31.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетою "Онікс" та "Іскандерами": скільки вдалось збити
01 жовтня 2025, 10:55
Ракетний удар по Чернігівщині: пошкоджена техніка сільгосппідприємства, загинув чоловік
01 жовтня 2025, 09:43
Пошкоджені будинки, склади, лікарня та енергооб’єкт: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
01 жовтня 2025, 08:41
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма
01 жовтня 2025, 13:59
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
Після смерті дев'яти людей в Одесі Зеленський ініціював перевірку всіх служб
01 жовтня 2025, 13:45
Запросили на побачення: у Львові російські агенти планували підірвати українських військових
01 жовтня 2025, 13:35
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
01 жовтня 2025, 13:10
Підпал пошти у Львові: поліція затримала 19-річного зловмисника
01 жовтня 2025, 12:47
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
01 жовтня 2025, 12:16
На Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей
01 жовтня 2025, 12:10
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
