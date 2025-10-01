Півтори тижні у шлюбі: вдова загиблого під час атаки у Дніпрі розповіла про смерть коханого

Фото: Відомо

Надвечір 30 вересня російська армія здійснила атаку дронами-"шахедами" на центр Дніпра. Загинув молодий чоловік, який лише півтори тижні тому одружився

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на сторінку його дружини Богдани у соцмережах, передає RegioNews.

Дівчина розповіла, що навіть не встигла оформити нові документи, як вже стала вдовою. У своєму дописі Богдана написала:

"Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували у п'ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами, як сильно я тебе кохаю."

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Одна людина загинула, а 12 дніпрян постраждали. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 31.